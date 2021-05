Assembramenti per lo scudetto dell’Inter: 30mila in piazza e poche mascherine. A Milano interviene la polizia (Di lunedì 3 maggio 2021) In piazza Duomo a Milano ci sono stati Assembramenti per i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter. Ieri – domenica 2 maggio – non tutti avevano la mascherina e le norme anti Covid non sono state rispettate. Verso le ore 17 a Milano, in più punti della città sono scese spontaneamente in strada, in forma non organizzata, circa 30.000 persone che hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo. Lo rende noto la Questura di Milano. In alcuni punti del centro cittadino, sono confluiti consistenti numeri di tifosi festanti che hanno dato sfogo al proprio entusiasmo per la vittoria della squadra nerazzurra. Molti anche i gruppi di famiglia con giovanissimi al seguito. Ordine pubblico È intervenuta la polizia con gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) InDuomo aci sono statiper i festeggiamenti dello. Ieri – domenica 2 maggio – non tutti avevano la mascherina e le norme anti Covid non sono state rispettate. Verso le ore 17 a, in più punti della città sono scese spontaneamente in strada, in forma non organizzata, circa 30.000 persone che hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo. Lo rende noto la Questura di. In alcuni punti del centro cittadino, sono confluiti consistenti numeri di tifosi festanti che hanno dato sfogo al proprio entusiasmo per la vittoria della squadra nerazzurra. Molti anche i gruppi di famiglia con giovanissimi al seguito. Ordine pubblico È intervenuta lacon gli ...

rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - La7tv : #intanto Assembramenti nella piazza centrale di Milano, dove centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare… - FratellidItalia : ?? Tensioni a Roma tra A.N.P.I. e antagonisti per le celebrazioni del #25Aprile. Evidentemente per loro gli assembra… - MassimoSpilabo2 : RT @Ferula18: Assembramenti per la vittoria di una squadra di calcio? Affidarsi al buon senso è essere più idioti di chi si è assembrato. - evaxlux : RT @felvpato: i ristoranti, i concerti, i cinema, i musei, il gay pride no ma gli assembramenti per il calcio ovviamente sì grandi così sie… -