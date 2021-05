Apice, questione alloggi popolari. Pepe: “Non strumentalizzare sui bisogni della gente” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiApice (Bn) – “La politica deve essere lo strumento per risolvere i problemi della gente. Eppure ci tocca constatare che c’è ancora chi ha il coraggio di strumentalizzare i bisogni della gente, come dimostrato dall’ultima uscita dell’opposizione in merito agli alloggi di edilizia popolare”, così in una nota il Sindaco di Apice, Angelo Pepe. “In maniera demagogica e strumentale – prosegue Pepe – si vuole far credere ai cittadini bisognosi di alloggi che esiste una graduatoria vigente a cui l’amministrazione, da me rappresentata, non attinge per procedere all’assegnazione degli alloggi che si sono resi liberi. Posso comprendere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – “La politica deve essere lo strumento per risolvere i problemi. Eppure ci tocca constatare che c’è ancora chi ha il coraggio di, come dimostrato dall’ultima uscita dell’opposizione in merito aglidi edilizia popolare”, così in una nota il Sindaco di, Angelo. “In maniera demagogica e strumentale – prosegue– si vuole far credere ai cittadini bisognosi diche esiste una graduatoria via cui l’amministrazione, da me rappresentata, non attinge per procedere all’assegnazione degliche si sono resi liberi. Posso comprendere ...

