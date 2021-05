Amici 20 | Anna Pettinelli discute col suo allievo Aka7Even | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nel daytime di oggi di20, dopo l’ultima puntata del serale, è contento delle sue esibizioni ed è più consapevole delle sue qualità. In vista della semifinale, sono stati presentati i nuovi guanti di sfida.ha proposto il primo guanto proprio trae Sangiovanni. La canzone da preparare è She di Elvis Costello, la difficoltà è che i due cantanti non devono inserire le barre ma devono usare la tecnica dello spoken word.crede che questa sfida non sia a suo favore ma bensì di Sangiovanni. Le sue parole: “Io ho scritto cose, ma le mie barre sono prettamente o rappate o melodiche, Sangio invece ha fatto cose più parlate o recitate.” A lezione si confida con la coach ed ha ribadito che il guanto è più a favore dell’avversario e non suo ed ha ...