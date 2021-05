Alberto Genovese | il pm di Milano | ' Vada a processo con rito immediato'

Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Alberto Genovese, i pm di Milano chiedono il giudizio immediato e la difesa la scarcerazione - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Alberto Genovese, la procura di Milano: 'Vada a processo con rito immediato' - Davide70405052 : RT @fattoquotidiano: Alberto Genovese, i pm di Milano chiedono il giudizio immediato e la difesa la scarcerazione - Italia_Notizie : Alberto Genovese, i pm di Milano chiedono il giudizio immediato e la difesa la scarcerazione - romi_andrio : RT @rep_milano: Caso Alberto Genovese, la procura di Milano: 'Vada a processo con rito immediato' -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Genovese

Intanto, la difesa diha presentato oggi istanza di scarcerazione al gip.La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per l'imprenditore del webper le presunte violenze sessuali, con cessione di droga, nei confronti di una 18enne lo scorso ottobre a Milano e di una 23enne lo scorso luglio a Ibiza. La richiesta riguarda le ...La Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Alberto Genovese. Sull'imprenditore del web graverebbero le accuse di violenza sessuale, con cessione ...La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per l'imprenditore del web Alberto Genovese per le presunte violenze sessuali, con cessione di droga, nei confronti di una 18enne lo scor ...