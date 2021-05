Al largo della Libia continua la strage | 50 migranti morti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con l’arrivobella stagione si intensificano i tentativi deidi raggiungere le coste europee in cerca di aiuto e protezione e purtroppo aumentano anche i naufragi. Almeno 50sono, tra cui alcuni egiziani, acostacittà libica di Zawiya come riportato da un tweet di al Arabiya e annunciato dalla Mezzaluna Rossa libica. E’ solo l’ultimo triste episodio di una lunga serie, in precedenza infatti l’agenzia dell’Onu per le migrazioni aveva segnalato anche il naufragio di un gommone con a bordo 24 persone di cui solo la metà tratti in salvo dalla Guardia Costiera libica. 35 afghani salvati aPuglia Fortunatamente diversa sorte è toccata ad una barca a vela con 35 ...