Vaccini | Figliuolo | ' Dopo gli over 65 potremo aprire a tutte le classi di età' | Cgia | dopo un anno di pandemia chiuse 345mila partite Iva

(Di domenica 2 maggio 2021) Continua ad accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus : per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500mila somministrazioni in 24 ore, portando a oltre 20 milioni il ...

02 mag 11:38: priorità over65, poi apriremo a tutte le classi di età Il commissario per l'emergenza, dall'hub di Porta di Roma, parlando della campagna vaccinale afferma: ...... 'Stiamo iniziando a pensare anche a idee di questo tipo', ha detto Francescoalla ... Figliolo ha detto: "Non posso dire che domani riusciremo a fare un milione di, ma intanto sono ..."Il prossimo step sarà sulle classi produttive, i vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero". Il concetto è stat ...TRIESTE Oggi in Fvg su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è sta ...