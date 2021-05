Udinese-Juventus 1-2, Gotti: “L’arbitro ha preso una decisione troppo superficiale” (Di domenica 2 maggio 2021) “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: abbiamo iniziato bene sia nella gestione della palla che nei movimenti e abbiamo realizzato un gol di furbizia. Dopo abbiamo gestito il vantaggio, la Juventus non sembrava poterci impensierire. Abbiamo perso troppe partite in maniera superficiale, ma l’Udinese ha ora più consapevolezza: anche oggi c’era la sensazione che la squadra non avesse paura e che avesse la convinzione di poter vincere questa partita. Per quanto fatte in queste 34 partite, avrei solo voluto avere qualche punto in più”. Così l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, dopo la sconfitta 2-1 con la Juventus nella 34^ giornata di Serie A. Il tecnico friulano ha anche parlato della punizione concessa a Cristiano Ronaldo e da cui poi è scaturito il rigore del pareggio. “So che ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: abbiamo iniziato bene sia nella gestione della palla che nei movimenti e abbiamo realizzato un gol di furbizia. Dopo abbiamo gestito il vantaggio, lanon sembrava poterci impensierire. Abbiamo perso troppe partite in maniera, ma l’ha ora più consapevolezza: anche oggi c’era la sensazione che la squadra non avesse paura e che avesse la convinzione di poter vincere questa partita. Per quanto fatte in queste 34 partite, avrei solo voluto avere qualche punto in più”. Così l’allenatore dell’, Luca, dopo la sconfitta 2-1 con lanella 34^ giornata di Serie A. Il tecnico friulano ha anche parlato della punizione concessa a Cristiano Ronaldo e da cui poi è scaturito il rigore del pareggio. “So che ...

PBPcalcio : Un #Marino (ds udinese) di fuoco a #Sky: “A fine p. tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigen… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - raspa90 : RT @repubblica: Udinese-Juventus 1-2: Ronaldo in extremis ribalta tutto, una doppietta per il secondo posto - S1m0n3_0rs0 : RT @90ordnasselA: “A fine primo tempo c’è stato un assalto da parte dei tesserati e dei dirigenti della #Juventus all’arbitro Chiffi, quasi… -