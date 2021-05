Serie C 2020 2021 | l’Avellino rimane al 3° posto | la Cavese ferma gli irpini sull’1-1

(Di domenica 2 maggio 2021) Lapareggia contronel match valido per la trentottesima giornata del girone C di: il risultato finale è di 1-1. Glinon approfittano del pareggio del Catanzaro contro il Monopoli e concludono il girone al terzo. A lungo i campani sono rimasti virtualmente al secondo, grazie alla rete siglata da Carriero nei minuti di recupero del primo tempo: un gol rocambolesco il suo, prima con una rovesciata sbagliata e poi con una rete generata sostanzialmente da terra. Gli uomini di Braglia tuttavia non riescono a chiudere la partita e vengono beffati dal fanalino di coda, in fattispecie dal colpo di testa di Marzupio: il difensore centrale prolunga su corner e infila Pane. Non è neanche fortunata la ...

Il Catanzaro non va oltre il 2-2 contro il Monopoli nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie C 2020/2021: grazie alle reti siglate da Pierno e Garufo ...