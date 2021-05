Salotto Salemi, Gaia Zorzi si ricrede con la presentatrice: ”Mi dispiace” (Di domenica 2 maggio 2021) Con l’occasione dell’ultimo appuntamento di Salotto Salemi, che è andato in onda venerdì 30 aprile 2021 su Mediasetplay, Gaia Zorzi sarebbe stata intervistata da Giulia Salemi. La ragazza, oltre a raccontare del bellissimo rapporto che ha con il fratello Tommaso Zorzi, si sarebbe ricreduta riguardo alla presentatrice: Gaia Zorzi si sarebbe scusata con Giulia Salemi. Salotto Salemi, il passo indietro La chiacchierata tra Giulia Salemi e Gaia Zorzi è stata molto bella e piacevole: le due ragazza avrebbero parlato di molti argomenti. Gaia Zorzi ospite nel Salotto Salemi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 maggio 2021) Con l’occasione dell’ultimo appuntamento di, che è andato in onda venerdì 30 aprile 2021 su Mediasetplay,sarebbe stata intervistata da Giulia. La ragazza, oltre a raccontare del bellissimo rapporto che ha con il fratello Tommaso, si sarebbe ricreduta riguardo allasi sarebbe scusata con Giulia, il passo indietro La chiacchierata tra Giuliaè stata molto bella e piacevole: le due ragazza avrebbero parlato di molti argomenti.ospite nel...

iamstrongx7 : #prelemi ma la puntata di Salotto Salemi su youtube non la mettono più??? - Valenti42378765 : Andate nelle mie #IGStory taggate Giulianelcuore mentre state guardando Salotto Salemi e saretevrepostati… - PenatiAngela : @zorzi_gaia Mi sono domandata cosa ti ha spuntò ad andare da salotto Salemi un programma insulso vuoto d9i contenuti banale stupid0 - carmela56638736 : RT @Valenti42378765: Swip up nelle mie #igstories per rivedere la terza puntata di Salotto Salemi.... Taggateni nelle vostre storie mentre… - manu260173 : RT @Valenti42378765: Swip up nelle mie #igstories per rivedere la terza puntata di Salotto Salemi.... Taggateni nelle vostre storie mentre… -