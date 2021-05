Roma, tracollo in serie A: solo tre partite vinte negli ultimi due mesi (Di domenica 2 maggio 2021) Roma - La Roma cade anche contro la Sampdoria , e adesso il bilancio in campionato è pessimo. La squadra di Paulo Fonseca è stata battuta dai blucerchiati 2 - 0, e il bilancio in serie A di questo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021)- Lacade anche contro la Sampdoria , e adesso il bilancio in campionato è pessimo. La squadra di Paulo Fonseca è stata battuta dai blucerchiati 2 - 0, e il bilancio inA di questo ...

