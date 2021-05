Perché bisogna mantenere sane abitudini dopo la menopausa

Leggi su dilei

(Di domenica 2 maggio 2021) Muoversi regolarmente, controllare il peso, non fumare. Se è vero che l’avvento dellarappresenta una sorta di “passaggio” per corpo e psiche della donna, è altrettanto innegabile che con la fine della vita fertile a volte si tende ad un minor controllo del proprio benessere. Su questo fronte, va detto, non tutte le donne si comportano allo stesso modo: il 59% delle italiane dichiara di sentirsi peggio di prima però per sei su dieci si tratta di una fase positiva della vita di ogni donna. Risultati non ottimali sono quelli che si registrano negli stili di vita delle over 40. Il 24% fuma regolarmente mentre il 21% ammette di bere alcol tutti i giorni. Solo quattro su dieci sostengono di seguire una dieta sana ed equilibrata e il 46% invece non pratica mai sport e attività fisica. A dirlo sono i risultati di un sondaggio condotto su oltre 2000 donne ...