MotoGp: La Ducati di Miller vola e conquista la vittoria a Jerez (Di domenica 2 maggio 2021) Grande gara del team Ducati Lenovo a Jerez, una pista storicamente ostica alle rosse, la squadra factory infatti piazza 2 piloti al primo e secondo posto al termine di una gara combattuta. Jack Miller è partito subito fortissimo tenendo la testa della corsa, ma dopo pochi giri ha dovuto fare i conti con l'avanzare di Fabio Quartararo che con abilità lo ha sorpassato e distaccato. Dietro al pilota Yamaha si è formato un cordone composto da Miller, un efficacissimo Franco Morbidelli, un ottimo Alex Espargarò e Francesco Bagnaia. La situazione è rimasta stabile fino ad oltre metà gara quando ad un certo punto La guida di Quartararo è sembrata meno efficace, il distacco tra il francese e i suoi inseguitori ha cominciato a ridursi sensibilmente e Miller non ha perso l'occasione di riportarsi in ...

