Morta Olympia Dukakis. L'attrice premio Oscar è morta a 89 anni (Di domenica 2 maggio 2021) E’ morta a 89 anni l’attrice statunitense Olympia Dukakis. Ad annunciarlo Allison Levy, il suo agente alla Innovative Artists. Dukakis ha dedicato la propria vita a cinema e teatro: la fama internazionale per lei è arrivata nel 1987, anno in cui è stata scelta per interpretare in ‘Stregata dalla luna’, la madre di Loretta Castorini (Cher). Grazie alla sua interpretazione si aggiudicò sia il premio Golden Globe che l’Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1988. Nata a Lowell, nel Massachusetts, ha desiderato diventare un’attrice sin dalla tenera età. Avrebbe voluto studiare recitazione al college, ma i suoi genitori, immigrati greci, la convinsero a seguire un’istruzione più pratica. Studiò ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) E’a 89l’statunitense. Ad annunciarlo Allison Levy, il suo agente alla Innovative Artists.ha dedicato la propria vita a cinema e teatro: la fama internazionale per lei è arrivata nel 1987, anno in cui è stata scelta per interpretare in ‘Stregata dalla luna’, la madre di Loretta Castorini (Cher). Grazie alla sua interpretazione si aggiudicò sia ilGolden Globe che l’alla migliornon protagonista nel 1988. Nata a Lowell, nel Massachusetts, ha desiderato diventare un’sin dalla tenera età. Avrebbe voluto studiare recitazione al college, ma i suoi genitori, immigrati greci, la convinsero a seguire un’istruzione più pratica. Studiò ...

