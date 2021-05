Masters 1000 Madrid 2021 | programma e orari di domenica 2 maggio con Musetti

(Di domenica 2 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco deldi, per quanto concerne la giornata di. In campo gli azzurri Lorenzo, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, impegnati nelle qualificazioni e opposti rispettivamente a Carlos Taberner, Roberto Carballes Baena e Pierre-Hugues Herbert. Di scena anche Stefano Travaglia, qualora superasse Carlos Gimeno Valero, contro uno tra Michail Kukushkin e Pablo Andujar.) MANOLO SANTANA STADIUM dalle 14.30 – Lajovic vs (11) Shapovalov ARANTXA SANCHEZ STADIUM dalle ore 11.00 – Cecchinato vs ...

zazoomblog : Musetti-Taberner oggi Masters 1000 Madrid: orario tv programma streaming - #Musetti-Taberner #Masters #Madrid: - zazoomblog : Musetti-Taberner oggi Masters 1000 Madrid: orario tv programma streaming - #Musetti-Taberner #Masters #Madrid: - infoitsport : Tabellone Masters 1000 Madrid 2021: al 2° turno possibile derby azzurro - aquila7630 : Dove vedere #Masters1000Madrid in tv e streaming: orari e programmazione. #Atp #2maggio - SanremoNews : Tennis. Gianluca Mager avanza nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, battuto 2-0 Gerasimov -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Lorenzo Musetti affronterà Carlos Taberner nella giornata odierna in occasione del turno decisivo delle qualificazioni deldi Madrid 2021 . L'azzurro ha superato Radu Albot all'esordio, mentre il suo avversario ha sconfitto in rimonta Jordan Thompson. Il match che mette in palio un posto nel main draw va in ...... alle ore 11:00 di domenica 2 maggio, in diretta dalla capitale spagnola, vivremo finalmente i match del primo turno di questo appuntamento che è un, e che dunque segue nel calendario ...Diretta Atp Madrid 2021 streaming video tv: orario e risultato live dei match che domenica 2 maggio inaugurano il tabellone del torneo maschile.Lorenzo Musetti va a caccia del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista toscano affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, numero 142 del mondo, nell'ultimo turno delle qualificazion ...