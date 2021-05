Letizia Moratti: “In Lombardia un milione di immunizzati con entrambe le dosi” (Di domenica 2 maggio 2021) “Un milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino, 2,5 milioni con almeno una dose”: Letizia Moratti, vicepresidente regionale e assessore al Welfare della Lombardia, torna ad aggiornare i numeri della campagna vaccinale in Lombardia. Lo ha fatto con un tweet, pubblicato attorno a mezzogiorno di domenica 2 maggio. Per il 60% gli immunizzati completi sono over 80, la prima fascia d’età ad aver avuto accesso alle vaccinazioni. “Con una media superiore alle 100mila vaccinazioni già adesso – ha continuato Moratti – la Lombardia è la prima regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale”. Nella giornata dell’1 maggio sono stati 93.365 i vaccini somministrati in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) “Undi lombardiconledi vaccino, 2,5 milioni con almeno una dose”:, vicepresidente regionale e assessore al Welfare della, torna ad aggiornare i numeri della campagna vaccinale in. Lo ha fatto con un tweet, pubblicato attorno a mezzogiorno di domenica 2 maggio. Per il 60% glicompleti sono over 80, la prima fascia d’età ad aver avuto accesso alle vaccinazioni. “Con una media superiore alle 100mila vaccinazioni già adesso – ha continuato– laè la prima regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale”. Nella giornata dell’1 maggio sono stati 93.365 i vaccini somministrati in ...

