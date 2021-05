Inter, 30mila tifosi in Piazza Duomo per lo scudetto. Polemiche per gli assembramenti: «Dove sono i controlli?» – Il video (Di domenica 2 maggio 2021) Migliaia di tifosi dell’Inter hanno invaso Piazza Duomo a Milano per festeggiare il 19° scudetto. Nel giro di poco tempo le immagini di gioia dei supporter nerazzurri hanno innescato Polemiche per gli assembramenti. 30mila le persone in Piazza contate nel tardo pomeriggio. «La gioia dei tifosi Interisti è più che comprensibile» ha scritto su Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, «mi chiedo però perché in Darsena o in Brera sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in Piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato». May 2, 2021 May ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Migliaia didell’hanno invasoa Milano per festeggiare il 19°. Nel giro di poco tempo le immagini di gioia dei supporter nerazzurri hanno innescatoper glile persone incontate nel tardo pomeriggio. «La gioia deiisti è più che comprensibile» ha scritto su Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, «mi chiedo però perché in Darsena o in Brera sia necessario transennare le vie per evitaree veicolare i flussi di persone e indelpossano riversarsi in migliaia in modo incontrollato». May 2, 2021 May ...

rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Secondo i dati della Questura, sono 30mila le persone scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dello scud… - RaiSport : ?? #Scudetto #Inter, questura: '30mila #tifosi nelle strade' La maggior concentrazione in largo #Cairoli e piazza… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Secondo i dati della Questura, sono 30mila le persone scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dello scud… -