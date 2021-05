In treno a Pisa per vendicarsi, ma sbaglia persona e picchia un estraneo (Di domenica 2 maggio 2021) Armato di spranga prende il treno da Capannori , dove risiede, per andare a Pisa a vendicarsi di due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, ma sbaglia persona e aggredisce un ... Leggi su lanazione (Di domenica 2 maggio 2021) Armato di spranga prende ilda Capannori , dove risiede, per andare adi due tunisini che qui qualche giorno prima lo avevano derubato, mae aggredisce un ...

