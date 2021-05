Giulia De Lellis e Karina Cascella si scagliano contro i tifosi dell’Inter per gli assembramenti (Di domenica 2 maggio 2021) Le due influencer si sono lasciate andare ad un duro sfogo contro i tifosi dell’Inter per gli assembramenti in piazza Duomo a Milano Oggi, domenica 2 maggio 2021, i tifosi dell’Inter hanno festeggiato la vittoria dello scudetto in piazza Duomo a Milano. Questo però non è stato affatto apprezzato da Giulia De Lellis e Karina Cascella, che hanno criticato duramente le persone che affollavano la piazza infischiandosene delle norme di sicurezza anti-covid, soprattutto in questi giorni che la Lombardia è passata in zona gialla. “Mascherina abbassate, nessun distanziamento, ma come? E la rottura di p**e per la pandemia dove le avete messe? Da parte per il calcio?“, ha esordito così l’esperta di tendenze. “Tavoli a 4 e ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 2 maggio 2021) Le due influencer si sono lasciate andare ad un duro sfogoper gliin piazza Duomo a Milano Oggi, domenica 2 maggio 2021, ihanno festeggiato la vittoria dello scudetto in piazza Duomo a Milano. Questo però non è stato affatto apprezzato daDe, che hanno criticato duramente le persone che affollavano la piazza infischiandosene delle norme di sicurezza anti-covid, soprattutto in questi giorni che la Lombardia è passata in zona gialla. “Mascherina abbassate, nessun distanziamento, ma come? E la rottura di p**e per la pandemia dove le avete messe? Da parte per il calcio?“, ha esordito così l’esperta di tendenze. “Tavoli a 4 e ...

Cosmopolitan_IT : Tutto quello che non sai (e dovresti) su Giulia De Lellis - socialanxiety36 : RT @gvccinjh: comunque non pensavo di poter dare ragione a Giulia De Lellis su qualcosa, ma come dice il detto “mai dire mai” - heart_kandrakar : Ma dato che non vedo un ragazzo neanche con il binocolo quasi quasi partecipo al programma di Giulia de lellis Alme… - MartaGhira : Hanno assunto Giulia De Lellis a Malpensa #90giorniperinnamorarsi - zazoomblog : Inter campione d’Italia tifosi fanno festa in piazza: la rabbia di Giulia De Lellis - #Inter #campione #d’Italia… -