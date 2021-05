Fedez | pubblicità occulta sul palco del 1 maggio? Il Codacons | «Presenteremo un esposto»

_totravel_ : RT @Una_Gioia_Mai: Matteo Salvini dopo le parole di Fedez risponde con una foto accusandolo di fare pubblicità alla Nike in Rai Quando la t… - Miziok67 : Ci avete fatto 2 palle così sul cappellino Nike di #Fedez poi i fascio-leghisti del @tg2rai e @GenSangiuliano fanno… - sebituccitto : Sarà pubblicità occulta o libertà di vestire? @Fedez @matteosalvinimi @Codacons #Fedez #concertoprimomaggio… - Alcide75029691 : #Salvini ha fatto pubblicità alla #nike in un inutile tentativo di difesa su argomentazioni di #Fedez oggettivament… - phoTonno : @Fedez @Potty_L Il ministero della propaganda, pseudo-servizio-pubblico che prende contributi pubblici di dubbia le… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez pubblicità

Il Mattino

Chi ha consentito adi farealla Nike? Chi gli ha consentito di fare un comizio per privare della libertà di espressione chi non la pensa come lui o per minacciare la libera attività ...Chi ha consentito adi farealla Nike? Chi gli ha consentito di fare un comizio per privare della libertà di espressione chi non la pensa come lui o per minacciare la libera attività ...