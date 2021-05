(Di domenica 2 maggio 2021) I padroni di casa del Copenhagen hanno di fatto fallito l’aggancio alle prime due, che sembrano molto difficilmente raggiungibili. Ora devono difendere il terzo posto dagli assalti dell’GF, staccato di tre punti, per conservare l’accesso diretto alla Conference League senza eventualmente passare per un playoff danese contro la vincente del girone delle peggiori sei InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : FC Copenaghen-Aarhus GF (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -

La squadra di casa ha vinto solo due delle ultime sette partite di Superligaen e ha perso le prime due partite del "Championship Round", contro Midtjylland (1-0 a Herning) e FC Copenhagen (3-1 in casa ...