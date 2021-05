"Fallo parlare!", "Vergognati". De Filippi, Pettinelli e Zerby, rissa senza precedenti ad Amici: cala il gelo (Di domenica 2 maggio 2021) Durissimo scontro al Serale di Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I due giudici fanno volare parole grosse e Maria De Filippi è costretta a intervenire, sbottando con la speaker radiofonica e invitandola a zittirsi per la prima volta in questa stagione. La situazione precipita quando la Pettinelli critica uno dei concorrenti più apprezzati dal talent show di Canale 5, il cantante Sangiovanni, accusandolo di aver scritto delle "barre banali". L'allievo prova a risponderle ma la Pettinelli continua nella sua invettiva. "Anna lascialo parlare! Tu non fai parlare mai nessuno", la rimprovera la De Filippi, a muso duro. Dietro i toni accesi c'è una "guerra interna" che va avanti ormai da mesi, quella tra la Pettinelli e Zerbi appunto. L'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Durissimo scontro al Serale ditra Annae Rudy Zerbi. I due giudici fanno volare parole grosse e Maria Deè costretta a intervenire, sbottando con la speaker radiofonica e invitandola a zittirsi per la prima volta in questa stagione. La situazione precipita quando lacritica uno dei concorrenti più apprezzati dal talent show di Canale 5, il cantante Sangiovanni, accusandolo di aver scritto delle "barre banali". L'allievo prova a risponderle ma lacontinua nella sua invettiva. "Anna lascialoTu non fai parlare mai nessuno", la rimprovera la De, a muso duro. Dietro i toni accesi c'è una "guerra interna" che va avanti ormai da mesi, quella tra lae Zerbi appunto. L'ex ...

