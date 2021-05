F1, GP Portogallo 2021. Lewis Hamilton vince sul velluto. Ferrari anonima: 6° Leclerc e 11° Sainz (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di Formula Uno, si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes). Il britannico è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. In casa Ferrari ci si è dovuti accontentare del 6° posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è scivolato fuori dalla zona punti. Dopo lo spegnimento dei semafori viene completata una sola tornata, poiché all’inizio della seconda l’Alfa Romeo di Räikkönen tampona quella del compagno di squadra Giovinazzi sul rettilineo del traguardo. Il finlandese polverizza l’alettone anteriore e si deve ritirare, causando l’ingresso della safety car. Si riparte al 7° giro e Bottas (Mercedes) resta al ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di, terzo round del Mondialedi Formula Uno, si è concluso con la vittoria di(Mercedes). Il britannico è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. In casaci si è dovuti accontentare del 6° posto di Charles, mentre Carlosè scivolato fuori dalla zona punti. Dopo lo spegnimento dei semafori viene completata una sola tornata, poiché all’inizio della seconda l’Alfa Romeo di Räikkönen tampona quella del compagno di squadra Giovinazzi sul rettilineo del traguardo. Il finlandese polverizza l’alettone anteriore e si deve ritirare, causando l’ingresso della safety car. Si riparte al 7° giro e Bottas (Mercedes) resta al ...

SkySportF1 : HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - SkySportF1 : ?? F1, GP del Portogallo: le qualifiche di Portimao viste dalla pista. L'analisi di @mara_sangiorgio #PortugueseGP… - sam_watz : RT @SkySportF1: ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - CircusFuno : Formula 1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il Gp del Portogallo F1 2021 a Portimao… -