F.1: Gp portogallo, Bottas 'Giornata complicata per me' (Di domenica 2 maggio 2021) "Dovremo dare un'occhiata a cosa non è andato bene" PORTIMAO (portogallo) - "È stata una Giornata complicata: non avevo il passo nel primo stint per motivi sconosciuti, poi nel secondo ho avuto ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) "Dovremo dare un'occhiata a cosa non è andato bene" PORTIMAO () - "È stata una: non avevo il passo nel primo stint per motivi sconosciuti, poi nel secondo ho avuto ...

Eurosport_IT : Continua il duello Hamilton-Verstappen: in Portogallo la spunta Lewis ???? Bottas chiude il podio, Leclerc 6° e Sain… - SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - RaiNews : #Formula1, è super Hamilton a Portimao nel Gp del #Portogallo - BreakingItalyNe : RT @repubblica: F1, Hamilton trionfa in Portogallo. Verstappen 2°, poi Bottas, Leclerc sesto - VAVEL_Italia : @F1, Lewis Hamilton trionfa nel GP Portogallo di Formula 1 davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas.… -