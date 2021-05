Enrico Nigiotti: chi è, età, carriera, curiosità, fidanzata e vita privata (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto pronto per Domenica In. Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con il salotto di Mara Venier a partire dalle 14.00. Tra gli ospiti anche il cantante Enrico Nigiotti. Enrico Nigiotti: chi è, età, carriera Enrico Nigiotti è nato a Livorno l’11 giugno 1987: è un cantautore e musicista. Fin da bambino ha coltivato la passione per la musica blues ereditata dal padre Stefano. A soli 16 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni, ma è nel 2008 che ha debuttato nella discografia dopo aver ottenuto un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 ha partecipato alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ma ha abbandonato la competizione a favore dell’allora fidanzata Elena D’Amario. Nel 2017 ha partecipato alle ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto pronto per Domenica In. Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con il salotto di Mara Venier a partire dalle 14.00. Tra gli ospiti anche il cantante: chi è, età,è nato a Livorno l’11 giugno 1987: è un cantautore e musicista. Fin da bambino ha coltivato la passione per la musica blues ereditata dal padre Stefano. A soli 16 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni, ma è nel 2008 che ha debuttato nella discografia dopo aver ottenuto un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 ha partecipato alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ma ha abbandonato la competizione a favore dell’alloraElena D’Amario. Nel 2017 ha partecipato alle ...

