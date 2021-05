Concertone 1 maggio | Fedez e la censura Rai Bufera sui vertici Il POST - REAZIONI

(Di domenica 2 maggio 2021) Il Primo, il, la musica, le testimonianze e i racconti. Tutto uguale, ma tutto diverso. A tenere banco, sui tavoli della politica e dell'opinione pubblica, c' la polemica del ...

rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - rtl1025 : ?? 'Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Raitre'. Lo ha detto… - my_idols_KPSCM : RT @perchetendenza: 'Michele Bravi': Per il suo discorso al #Concertone del Primo Maggio - DaniloM83890763 : @merthurlover Il concertone del primo maggio ci è piaciuto ???????? -

Sul palco del concerto del primoil rapper Fedez è intervenuto per lanciare un appello al premier Draghi affinché si adoperi ... "Il coraggio di Fedez aldà voce a tutte quelle persone ...... all'AdnKronos, dopo l'attacco diretto da Fedez dal palco del Primo. "Su questi temi - ... dice ancora con riferimento alle parole dell'artista che ieri sera dal palco delha chiesto ...Il cantante Fedez è stato uno dei principali protagonisti del Concertone del primo maggio. Pronta la replica della Rai: "Rai3 e la Rai sono da sempre… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – “In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez nè altri artisti nè di aver chiesto testi per una censura di ...