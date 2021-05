Cinema, torna l’obbligo di uscita in sala prima dello streaming (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ha firmato il nuovo ‘decreto finestrè che reintroduce l’obbligo di uscita in sala per i film che ricevono contributi dallo Stato. Con le nuove disposizioni i film potranno approdare sulle piattaforme streaming e in televisione dopo trenta giorni dalla prima proiezione al Cinema. “In questa fase di ripartenza delle attività – ha detto Franceschini – è fondamentale sostenere le sale Cinematografiche e allo stesso tempo riequilibrare le regole per evitare che il Cinema iItaliano sia penalizzato rispetto a quello internazionale”. Nello specifico sino al 31 dicembre 2021 i film potranno essere distribuiti in piattaforma dopo 30 giorni dall’uscita in sala. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ha firmato il nuovo ‘decreto finestrè che reintroducediinper i film che ricevono contributi dallo Stato. Con le nuove disposizioni i film potranno approdare sulle piattaformee in televisione dopo trenta giorni dallaproiezione al. “In questa fase di ripartenza delle attività – ha detto Franceschini – è fondamentale sostenere le saletografiche e allo stesso tempo riequilibrare le regole per evitare che iliItaliano sia penalizzato rispetto a quello internazionale”. Nello specifico sino al 31 dicembre 2021 i film potranno essere distribuiti in piattaforma dopo 30 giorni dall’in. ...

