Chiara Pia Aurora | chi è Sofia de La compagnia del cigno? Età

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 3 maggio 2021)Pia, interprete dinella fiction Ladelalla pari di di Leonardo Mazzarotto è realmente una musicista molto giovane ma già affermata, prima di diventare attrice.Piainfatti, nata nel 2001 a Trani, provincia di Bari, ha “incontrato” la musica ben prima del suo esordio sul piccolo schermo, datato 2019: quando è molto giovane ha infatti frequentato la Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale a Trani, per poi iscriversi al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, durante gli studi presso il liceo delle Scienze Umane Francesco De Sanctis.Pia, come gran parte delle sue coetanee, è attiva su Instagram ma non si sa nulla di preciso in merito alla sua vita privata, anche ...