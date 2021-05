Calcio: Lazio si complica la vita nel finale ma batte Genoa 4-3 e resta in corsa Champions (2) (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) - Al rientro dopo l'intervallo dentro Pjaca, Scamacca e Ghiglione nel Genoa al posto di Destro, Radovanovic e Zajc e dopo due minuti il Genoa la riapre: proprio Ghiglione trova una autostrada sulla destra, supera agilmente Lulic e si presenta a tu per tu con Reina, fornendo un assist centrale che Marusic insacca nella sua porta con un intervento goffo. Dietro di lui era comunque già pronto il tap in di Scamacca. Neanche il tempo di risistemarsi che la Lazio rimette subito le cose a posto: azione travolgente da destra a sinistra, Luis Alberto aggiusta il destro e con un tocco vellutato fulmina ancora Perin, con un tiro a girare sul secondo palo. Per la Lazio arriva anche il poker all'11': Correa riceve in area di rigore e si mette in proprio, puntando Biraschi e concludendo con un destro violento e potente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) - Al rientro dopo l'intervallo dentro Pjaca, Scamacca e Ghiglione nelal posto di Destro, Radovanovic e Zajc e dopo due minuti illa riapre: proprio Ghiglione trova una autostrada sulla destra, supera agilmente Lulic e si presenta a tu per tu con Reina, fornendo un assist centrale che Marusic insacca nella sua porta con un intervento goffo. Dietro di lui era comunque già pronto il tap in di Scamacca. Neanche il tempo di risistemarsi che larimette subito le cose a posto: azione travolgente da destra a sinistra, Luis Alberto aggiusta il destro e con un tocco vellutato fulmina ancora Perin, con un tiro a girare sul secondo palo. Per laarriva anche il poker all'11': Correa riceve in area di rigore e si mette in proprio, puntando Biraschi e concludendo con un destro violento e potente ...

