Calcio | Inter campione | dal ko nel derby e in Champions alla cavalcata trionfale

RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - SkySport : ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ?… - SkySport : Inter, Suning 1^ proprietà straniera a vincere lo scudetto in Italia: e ora che succede? #SkySport #Inter - Carlino_Modena : Sassuolo Atalanta 1-1: il pareggio regala lo scudetto all'Inter - Ciro_Marvel : @forumJuventus Vero. Resterà nella storia dell'Inter. Ma i 9 di fila della Juve resteranno nella storia del calcio. Differenze. -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

SassariNotizie.com

Eppure, nelaccade questo e non solo. Perché accade che l'ex tecnico della Juventus (i primi tre scudetti di un regno durato nove anni anni sono stati suoi) conquisti il tricolore con l'...L'Atalanta pareggia 1 - 1 a Reggio Emilia col Sassuolo e l'si laurea così campione d'Italia 2020/2011 con quattro gare di anticipo. La squadra di Gasperini, a lungo in dieci per l'espulsione di Gollini nel primo tempo per fallo da ultimo uomo, era ...(Adnkronos) - “Identità” è la parola scelta per definire la sua nuova Inter. Identità che parte dall’evoluzione tattica che il tecnico ha attuato nel corso della stagione, partendo dal reparto ...Adesso è aritmetico: l'Inter è campione d'Italia. Con quattro giornate di anticipo, i nerazzurri si laureano campioni per la 19\^ volta nella storia nerazzurra. Uno Scudetto stra ...