2 maggio 2004, Milan-Roma 1-0: il gol scudetto di Sheva (Video) (Di domenica 2 maggio 2021) Sono trascorsi esattamente 17 anni dalla vittoria del 17° scudetto da parte del Milan. Ecco il gol di Andriy Shevchenko contro la Roma Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Sono trascorsi esattamente 17 anni dalla vittoria del 17°da parte del. Ecco il gol di Andriy Shevchenko contro la

Avvenire_Nei : Su Tv2000 il docu dedicato a Santa Gianna Beretta Molla La storia della donna che sacrificò la vita per non mettere… - ilSipontinoNet : ? 2 maggio 2004: 3-0 al Terracina, iniziava la scalata dei sipontini fino alla C1 ???? @Manfredonia1932 #calcio… - Giammi78 : RT @pilloledirock: Il 2 maggio 2004 i lettori di Total Guitar magazine votarono Sweet Child O' Mine’ dei Guns N’ Roses il miglior riff… - Ma__Ra7 : RT @pilloledirock: Il 2 maggio 2004 i lettori di Total Guitar magazine votarono Sweet Child O' Mine’ dei Guns N’ Roses il miglior riff… - gerard_kieffer : RT @Avvenire_Nei: Su Tv2000 il docu dedicato a Santa Gianna Beretta Molla La storia della donna che sacrificò la vita per non mettere in pe… -