Wes Anderson, la poetica visionaria di un genio moderno (Di sabato 1 maggio 2021) Lo hanno definito un auteur contemporaneo. Un cineasta il cui stile è così unico e inconfondibile da costituire praticamente un marchio di fabbrica. Wes Anderson è un narratore per vocazione, il cui impeto creativo trae forza da un inesauribile estro visionario. L’acclamato regista de “L’isola dei cani” spegne oggi 51 candeline, e si prepara a sbarcare al Festival di Cannes con la sua ultima fatica, “The French Dispatch”. La simmetria perfetta delle inquadrature, le musiche pop anni ‘60 e ‘70, l’attenta selezione dei colori, le lunghe carrellate laterali: sono questi alcuni dei tratti distintivi della firma di Wes Anderson. Tramite un sapiente uso della macchina da presa, Anderson compone autentici dipinti in movimento. In barba a qualunque tradizione naturalistica, non tenta in alcun modo di occultare la propria mano. Al contrario, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Lo hanno definito un auteur contemporaneo. Un cineasta il cui stile è così unico e inconfondibile da costituire praticamente un marchio di fabbrica. Wesè un narratore per vocazione, il cui impeto creativo trae forza da un inesauribile estro visionario. L’acclamato regista de “L’isola dei cani” spegne oggi 51 candeline, e si prepara a sbarcare al Festival di Cannes con la sua ultima fatica, “The French Dispatch”. La simmetria perfetta delle inquadrature, le musiche pop anni ‘60 e ‘70, l’attenta selezione dei colori, le lunghe carrellate laterali: sono questi alcuni dei tratti distintivi della firma di Wes. Tramite un sapiente uso della macchina da presa,compone autentici dipinti in movimento. In barba a qualunque tradizione naturalistica, non tenta in alcun modo di occultare la propria mano. Al contrario, ...

Advertising

BoD_Photography : @FondazionePrada Fondazione Prada, Bar Luce, Milan design Wes Anderson 2015, ?? © Attilio Maranzano - birdmenmagazine : Capire Wes Anderson attraverso i migliori videosaggi disponibili in rete - backedvel : auguri a wes anderson aka la mia più grande ispirazione aka husband material - backedvel : domani è il compleanno di wes anderson, quindi anche le divinità invecchiano? - artxsovl : il treno per il darjeeling è diventato il mio film preferito di wes anderson devo ammettere però che se non si cono… -