Tentato omicidio a Tramontone Fermati due pregiudicati

(Di sabato 1 maggio 2021) Si sono concluse nella notte le indagini relative all’aggressione al quartiere, diventata poi virale grazie ad un video pubblicato sul Web.Il personale della Squadra Mobile è riuscito a definire le responsabilità, arrestando un pluripregiudicato tarantino di 32 anni per, lesioni e danneggiamento aggravato e denunciando per gli stessi reati un suo amico di 23 anni, anch’egli pregiudicato che, come testimoniato dal video, aveva preso parte all’aggressione. Come accertato dagli investigatori della Squadra Mobile, il 32enne probabilmente sotto l’effetto di droghe e sostanze alcoliche, per vecchi dissapori personali, aveva aggredito sotto casa l’ex fidanzata e poi il suo compagno, tentando di investirlo con la sua Nissan Micra.Durante la retromarcia l’aggressore aveva anche investito un’anziana in bicicletta, ...