Super Mario Balotelli trascina il Monza: la squadra di Brocchi a -3 dalla Serie A (Di sabato 1 maggio 2021) La 35esima giornata di Serie B sa di clamoroso. Il Monza si rilancia per la promozione diretta in Serie A. La squadra di Brocchi espugna 1-3 il campo della Salernitana e sale a -3 dal secondo posto. Ad essere decisiva la doppietta nel finale di Super Mario Balotelli. Ad alimentare le speranze degli uomini del Presidente Berlusconi sono le cadute delle prime due, con l'Empoli sconfitto 2-0 dall'Ascoli e il Lecce battuto in casa 1-3 dal Cittadella. Non molla il Venezia, 3-1 al Chievo, mentre in fondo alla classifica retrocede in Serie C l'Entella. Il tris in casa della Salernitana consente ai lombardi di recuperare tre punti su tutte le squadre avanti in classifica. Al 15' del secondo tempo scontro tra Di Tacchio e Gyomber. Frattesi ...

