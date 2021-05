(Di sabato 1 maggio 2021) Con i gol, entrambi nella ripresa, di Eriksen e Hakimi, l'vince a(0-2) e vede lo. Potrebbe laurearsi campione d'Italia addirittura in questa trentaquattresima giornata diu campionato (quindi con 4 gare d'anticipo sulla fine del torneo). La squadra di Conte sale a quota 82 punti in classica, a + 14 sull'Atalanta che deve giocare domenica in casa del Sassuolo: in caso di mancata vittoria della squadra di Gasperini l'vincerebbe matecamaticamente il titolo L'articolo proviene da Firenze Post.

OptaPaolo : 10 - L'Inter ha colpito 10 legni nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 32. Bordi. #CrotoneInter - SkySport : ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ?… - DiMarzio : #Sassuolo e #Roma hanno deciso; riflettono #Juve, #Fiorentina e #Inter. Il punto sul mercato degli allenatori 'al f… - GiordanoSqueri : RT @SkySport: ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ? - FirenzePost : Serie A: Inter a un passo dallo scudetto. Crotone (battuto 0-2) retrocesso in B. Saponara tiene a galla lo Spezia -

Si arrende nel finale, dopo una prestazione attenta e tatticamente giusta, senza concedere campo all'. il peggiore il migliore 6,5 cordaz Tradito dalla deviazione di Magallan sul vantaggio, nulla può su Hakimi lanciato a rete. Era stato bravo su Sensi due volte: in uscita in avvio e poi a fine primo tempo. Al triplice fischio dell'arbitro esplode la festa dell', a cui ormai basta 1 punto per laurearsi campione d'Italia mentre il Crotone torna inB. Per dirigere Crotone-Inter, match valevole per la 34esima giornata di Serie A, è stato scelto come direttore di gara Alessandro Prontera, della sezione di Bologna.