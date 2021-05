Serena Grandi e l’amore breve | ma intenso con Gianni Morandi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) E’ stata una storia d’amorema molto intensa, quella tra. Un sentimento forte e delicato da “farfalle nello stomaco”, che aveva portato la donna a sognare persino il matrimonio. Sovente, nei salotti televisivi, in particolar modo quelli di Barbara D’Urso, è facile lasciarsi andare a confidenze alquanto intime. Tuttavia se è vero che “tali chiacchiere” sono per di più connesse a personaggi di Uomini & Donne o di altri Reality, talvolta capita anche che ad aprire il proprio cuore siano personaggi ben più navigati. Proprio come ha fatto la “burrosa”, da giovane sogno proibito di moltissimi uomini che, visibilmente emozionata, ha raccontato a Carmelita del suo amore giovanile con un noto cantautore emiliano, più ...