Salernitana Monza, tensione e striscione contro Galliani: «Infame» (Di sabato 1 maggio 2021) Notte di tensione quella della vigilia per la sfida tra Salernitana e Monza: nella città campana striscioni contro Adriano Galliani Notte di tensione a Salerno per il Monza. La squadra brianzola, al centro delle polemiche per la vicenda dei calciatori in gita al Casinò di Lugano, ha fatto i conti con la furia dei tifosi granata tra petardi e cori. In città, come riporta Fanpage, sono comparsi anche striscioni contro Galliani: «Galliani Infame, Salerno non dimentica», in relazione allo stop momentaneo della Serie B di cui l’ad del Monza è stato uno dei fautori più accesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Notte diquella della vigilia per la sfida tra: nella città campana striscioniAdrianoNotte dia Salerno per il. La squadra brianzola, al centro delle polemiche per la vicenda dei calciatori in gita al Casinò di Lugano, ha fatto i conti con la furia dei tifosi granata tra petardi e cori. In città, come riporta Fanpage, sono comparsi anche striscioni: «, Salerno non dimentica», in relazione allo stop momentaneo della Serie B di cui l’ad delè stato uno dei fautori più accesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Il #Monza esclude dalle convocazioni per Salernitana-Monza in programma domani gli otto calciatori 'pescati' a gioc… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Caos #Monza, ecco i nomi dei giocatori che si sono recati al Casinò di Lugano. Si tratterebbe di… - TUTTOB1 : Serie B, Salernitana-Monza: le probabili formazioni - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#SalernitanaMonza, striscione e petardi nella notte ?? '#Salerno non dimentica, #Galliani infame' ????? #LBDV #LeBombeDiVla… - tvoggi : SALERNITANA: ALLE 14 C’E’ IL MONZA ALL’ARECHI Mancherà Castori alla Salernitana, mentre il Monza ha lasciato a casa… -