Pio e Amedeo | interviene Vladimir Luxuria | “L’ironia non basta purtroppo”

(Di sabato 1 maggio 2021) In un video su Facebook,esprime la sua opinione sulla polemica sollevata dal monologo di Pio eieri sera. Lo show di Pio eFelicissima sera è stato un successo fino all’ultimo: la puntata finale andata in onda su Canale 5 ieri sera ha fatto il boom di ascolti, ma c’era L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - fabioboss_g : RT @ilmarziano1: - Preferisci Pio o Amedeo? - o. - darcybiased : RT @AlbertoPots: Pensate a un ragazzino che magari questa settimana è stato chiamato 'frocio' a scuola, pensate che il venerdì sera si guar… -

... venerdì 30 aprile, dominata in prime time dalla terza e ultima puntata di Felicissima sera , il varietà condotto da. Su Rai 1, invece, nuovo appuntamento con Top 10, la trasmissione ...Alessia Marcuzzi difendesul monologo a Felicissima sera: 'Non ho visto il marcio' Com'era prevedibile il monologo direcitato durante l' ultima puntata di Felicissima sera ha diviso l'opinione ...In un video su Facebook, Vladimir Luxuria esprime la sua opinione sulla polemica sollevata dal monologo di Pio e Amedeo ieri sera.Nella polemica contro il discorso di Pio e Amedeo è intervenuta anche l'ex parlamentare Vladimir Luxuria, attivista transgender ...