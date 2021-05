LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Verstappen davanti. Orario qualifiche TV8 e griglia di partenza (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: Orario IN CHIARO qualifiche GP Portogallo DI OGGI 14.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 13.57: Migliora ancora Sainz e si porta molto vicino a Leclerc, a 0?561 da Verstappen. 13.55: Max Verstappen migliora di poco il suo crono in 1’18?489, portando il suo margine su Hamilton a 0?236 e su Bottas 0?331. Leclerc 6° a 0?512 e Sainz 7° a 0?628. 13.54: Sainz riesce a migliorarsi ed è settimo a 0?628 dalla vetta, vicino a Leclerc 6°. 13.52: Nonostante il record nel primo settore, Verstappen con il secondo set non migliora il suo tempo. Potrebbe esserci il vento a condizionare… 13.50: Bottas si migliora e si porta in terza piazza 0?275, in scia del compagno di squadra Hamilton. 13.48: Sainz si migliora, ma rimane ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:IN CHIAROGPDI OGGI 14.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 13.57: Migliora ancora Sainz e si porta molto vicino a Leclerc, a 0?561 da. 13.55: Maxmigliora di poco il suo crono in 1’18?489, portando il suo margine su Hamilton a 0?236 e su Bottas 0?331. Leclerc 6° a 0?512 e Sainz 7° a 0?628. 13.54: Sainz riesce a migliorarsi ed è settimo a 0?628 dalla vetta, vicino a Leclerc 6°. 13.52: Nonostante il record nel primo settore,con il secondo set non migliora il suo tempo. Potrebbe esserci il vento a condizionare… 13.50: Bottas si migliora e si porta in terza piazza 0?275, in scia del compagno di squadra Hamilton. 13.48: Sainz si migliora, ma rimane ...

SkySportF1 : ?? Ocon miglior tempo (-30’ ?? #FP3) ? Leclerc a 2 millesimi LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: Verstappen davanti. Orario qualifiche TV8 e griglia di partenza - #Portogallo… - paoloangeloRF : GP Portogallo, le qualifiche LIVE - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #FP3 #PL3 #PortogueseGP #PortimaoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #FP3 #PL3 #PortogueseGP #PortimaoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -