LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: comincia la 4×400 femminile! (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell'Italia 19.02 La polacca Lesiewicz è partita fortissimo, non male Lukudo, ma ora l'Italia è terza dietro al Belgio. 19.01 comincia LA 4X400 FEMMINILE E LE World Relays 2021! 19.00 Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso saranno quindi le atlete che scenderanno in pista a rappresentare i colori azzurri. 18.58 Sta per partire quindi la prima batteria della 4×400 femminile con subito impegnata l'Italia che vuole ottenere il pass olimpico che è sfumato per poco a Doha un paio d'anni fa. 18.56 Stanno ultimando il riscaldamento le ragazze impegnate nella 4×400, specialità che ha regalato ...

