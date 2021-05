La telefonata dei dirigenti e autori Rai a Fedez: “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema. Le citazioni con nomi e cognomi non possono essere fatte” (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco la telefonata tra Fedez e i vertici e gli autori di Rai3 durante la quale viene chiesto al rapper di modificare il suo discorso sul ddl Zan. Viale Mazzini, subito dopo l’intervento dal palco del Concertone del cantante, ha provato a smentire qualsiasi censura, ma nel dialogo registrato emerge il tentativo da parte dei responsabili del programma di far modificare il testo. “Non è editorialmente opportuno”, dicono gli autori del programma nel video che il cantante ha registrato mentre riceve la telefonata. “Perché non posso dire in pubblica piazza che un consigliere della Lega ha detto che se avesse un figlio gay lo brucerebbe in un forno?”, replica Fedez. Allora interviene il capo degli autori Massimo Cinque: “Io le sto chiedendo soltanto di ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco latrae i vertici e glidi Rai3 durante la quale viene chiesto al rapper di modificare il suo discorso sul ddl Zan. Viale Mazzini, subito dopo l’intervento dal palco del Concertone del cantante, ha provato a smentire qualsiasi censura, ma nel dialogo registrato emerge il tentativo da parte dei responsabili del programma di far modificare il testo. “Non è editorialmente opportuno”, dicono glidel programma nel video che il cantante ha registrato mentre riceve la. “Perché non posso dire in pubblica piazza che un consigliere della Lega ha detto che se avesse un figlio gay lo brucerebbe in un forno?”, replica. Allora interviene il capo degliMassimo Cinque: “Io le sto chiedendo soltanto di ...

