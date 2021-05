Konami non sarà presente all'E3, ma conferma lo sviluppo di diversi progetti importanti (Di sabato 1 maggio 2021) Konami ha appena annunciato, tramite un messaggio diffuso su Twitter, che non sarà presente al prossimo evento digitale E3 2021. Nonostante questo, il publisher non resterà con le mani in mano, in quanto sta lavorando a diversi progetti parecchio importanti. L'assenza da uno dei più importanti palcoscenici videoludici, quest'anno proposto come evento digitale per colpa del COVID-19, è sicuramente un duro colpo per chi si aspettare qualche novità interessante, ma non temete. Come confermato da Konami, la compagnia sta lavorando ad alcuni progetti chiave ed è pronta a mostrarli nei prossimi mesi: solo ciò non avverrà all'E3 2021. Pertanto, il publisher ha invitato tutti i fan a restare sintonizzati, in attesa di futuri ... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021)ha appena annunciato, tramite un messaggio diffuso su Twitter, che nonal prossimo evento digitale E3 2021. Nonostante questo, il publisher non resterà con le mani in mano, in quanto sta lavorando aparecchio. L'assenza da uno dei piùpalcoscenici videoludici, quest'anno proposto come evento digitale per colpa del COVID-19, è sicuramente un duro colpo per chi si aspettare qualche novità interessante, ma non temete. Cometo da, la compagnia sta lavorando ad alcunichiave ed è pronta a mostrarli nei prossimi mesi: solo ciò non avverrà all'E3 2021. Pertanto, il publisher ha invitato tutti i fan a restare sintonizzati, in attesa di futuri ...

