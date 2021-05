Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma parla del suo futuro (Di sabato 1 maggio 2021) Vera Gemma purtroppo ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi dopo aver perso per l’ennesima volta al televoto. L’Amica di Asia Argento sulle pagine del periodico Ora ha parlato della sua esperienza in Honduras e dei progetti per il futuro. Ecco cosa ha detto e come ha risposto alle critiche. Le parole di Vera Gemma su L’Isola e il suo futuro “All’Isola non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte le sovrastrutture. Posso dire che – rivela Vera Gemma – è un’esperienza forte. Quella dell’Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021)purtroppo ha dovuto lasciare definitivamente l’deidopo aver perso per l’ennesima volta al televoto. L’Amica di Asia Argento sulle pagine del periodico Ora hato della sua esperienza in Honduras e dei progetti per il. Ecco cosa ha detto e come ha risposto alle critiche. Le parole disu L’e il suo“All’non hai nulla, devi sopravvivere, si soffre tanto la fame e quindi crolla qualunque tipo di personaggio che ti sei costruito. Vieni fuori per quello che sei alla fine, perché crollano tutte le sovrastrutture. Posso dire che – rivela– è un’esperienza forte. Quella dell’dei ...

