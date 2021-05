Il silenzio degli urlatori

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 maggio 2021) Si sa che quel che conta più di tutto, nel teatro come nella vita, in politica come in letteratura (e secondo alcuni persino negli articoli di giornale), è il finale. Proprio per questo lascia stupefatti la conclusione cui sembra essere arrivato il Movimento 5 stelle, singolarissima creatura partitico-teatrale del comico Beppe Grillo, opera somma della politica spettacolo in Italia: un improvviso, interminabile, imbarazzato. La negazione di tutte le leggi dello spettacolo. La negazione di tutte le leggi della politica. Ma una conclusione che era fors’anche inevitabile per un movimento composto da persone, Grillo a parte, fondamentalmente negate per entrambe le cose. Il movimento della trasparenza, che doveva trasformare la Repubblica in una casa di vetro, è chiuso da mesi in uno scontro interno di cui non si capisce niente, impegnato in una furiosa lite ...