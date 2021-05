Il primo test su una Sport, lo show con la Toleman, i Mondiali e la tragedia: chi era Senna (Di sabato 1 maggio 2021) Il weekend del 1 maggio 1994 ha tolto al MotorSport uno dei suoi più grandi personaggi, Ayrton Senna da Silva. Un weekend di dolore e paura che oltre a privare la Formula 1 di uno dei suoi piloti più ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Il weekend del 1 maggio 1994 ha tolto al Motoruno dei suoi più grandi personaggi, Ayrtonda Silva. Un weekend di dolore e paura che oltre a privare la Formula 1 di uno dei suoi piloti più ...

Advertising

tordi_luciano : @RossSlik @PaulLamanski @IliadItalia @VodafoneIT Ho mantenuto anche una scheda della Tim perché tanta gente ha solo… - macerieprime : Sono disponibili anche test rapidi (risultati in 20 minuti;ma sono test di primo screening quindi in caso di risult… - QdSit : Il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid Ue sarà operativo dal primo giugno dopo una fase di spe… - benjamn_boliche : RT @lapinna1: Obiettivo 500mila dosi raggiunto,primo test per il pass vaccinale, l’impatto della pandemia sul resto della sanità. Con noi @… - UniLIUC : RT @lapinna1: Obiettivo 500mila dosi raggiunto,primo test per il pass vaccinale, l’impatto della pandemia sul resto della sanità. Con noi @… -