IL PRANZO È SERVITO SU RAI1: FLAVIO INSINNA NELLO STORICO GIOCO IDEATO DA CORRADO (Di sabato 1 maggio 2021) La notizia è clamorosa e dopo tanti appelli e richieste, qualcuno ha ascoltato e in particolare RAI1. Torna “Il PRANZO è SERVITO”, lo STORICO quiz IDEATO e condotto per un decennio da CORRADO su Canale 5, e poi nelle ultime stagioni da Claudio Lippi e Davide Mengacci. La Rai ha preso i diritti della trasmissione, ecco i dettagli. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha deciso di far tornare Il PRANZO è SERVITO. Da lunedì 28 giugno alle 14, il celebre quiz di CORRADO approderà sulla prima rete della tv pubblica con la guida di FLAVIO INSINNA. Dopo 10 anni di messa in onda su Canale 5 (1982-1992) e una stagione su Rete 4 (1992-1993), sarà ora lo slot post prandiale di Rai 1 ad ospitare Il ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 maggio 2021) La notizia è clamorosa e dopo tanti appelli e richieste, qualcuno ha ascoltato e in particolare. Torna “Il”, loquize condotto per un decennio dasu Canale 5, e poi nelle ultime stagioni da Claudio Lippi e Davide Mengacci. La Rai ha preso i diritti della trasmissione, ecco i dettagli. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha deciso di far tornare Il. Da lunedì 28 giugno alle 14, il celebre quiz diapproderà sulla prima rete della tv pubblica con la guida di. Dopo 10 anni di messa in onda su Canale 5 (1982-1992) e una stagione su Rete 4 (1992-1993), sarà ora lo slot post prandiale di Rai 1 ad ospitare Il ...

Il Pranzo è Servito In 15 anni di DavideMaggio.it siamo stati sommersi di richieste per il ritorno di un programma che ha fatto la storia del piccolo schermo. Adesso, quell'insperato ritorno è realta: possiamo annunciarv ...

