Ha ragione Davigo. I veri colpevoli la faranno franca (Di sabato 1 maggio 2021) l "sistema", mandato sotto pressione dalle rivelazioni di Luca Palamara, va in tilt ed è ora a un passo dall'implosione.

corry_ghi : @tizianamaiolo @GiuseppeConteIT Lui diceva questo: (aveva ragione anche se parlare per altri e non per se stesso!)… - rosarioT1970 : RT @brunasaracco: #davigo: non è stato fatto niente di irrituale. Eccetto. Ha ragione. Gli intrallazzi tra #magistratopoli e #giornalistopo… - Laila76913893 : RT @brunasaracco: #davigo: non è stato fatto niente di irrituale. Eccetto. Ha ragione. Gli intrallazzi tra #magistratopoli e #giornalistopo… - oldmanandsea1 : RT @brunasaracco: #davigo: non è stato fatto niente di irrituale. Eccetto. Ha ragione. Gli intrallazzi tra #magistratopoli e #giornalistopo… - mario0549 : RT @brunasaracco: #davigo: non è stato fatto niente di irrituale. Eccetto. Ha ragione. Gli intrallazzi tra #magistratopoli e #giornalistopo… -

Ultime Notizie dalla rete : ragione Davigo Ha ragione Davigo. I veri colpevoli la faranno franca Ormai è un tutti contro tutti, e anche il puro Davigo (il suo tentativo di coinvolgere Mattarella per salvarsi è ridicolo) non può sfuggire alla regola che "se fai il puro, arriverà qualcuno più puro ...

Se i giustizialisti adesso insabbiano E, invece, ci trovi, apposta o a ragione, nomi che imbarazzano l'intero pianeta del giustizialismo ... quel Sebastiano Ardita, che insieme con Piercamillo Davigo ha fondato la corrente più giacobina ...

Ha ragione Davigo. I veri colpevoli la faranno franca il Giornale Se i giustizialisti adesso insabbiano Alla fine anche il meccanismo più perfetto, oliato, letale, come il circuito mediatico-giudiziario che in Italia ha fatto fuori intere Repubbliche e nomi eccellenti, può andare in corto circuito ...

