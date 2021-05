Gli operai Stellantis e la grande crisi dell’auto a Torino: “Draghi, se ci sei batti un colpo” (Di sabato 1 maggio 2021) Stellantis e la crisi dell’automotive a Torino C’è un dato che fa spavento e che dice tutto, sulla crisi dell’automotive a Torino. Nel 2006 in provincia furono prodotte 218mila auto, nel 2019 appena 21mila: in quindici anni un crollo del 90%, secondo i numeri dei sindacati. L’osservatorio della Fiom-Cgil ha calcolato che dal 2008 al 2020, nel Torinese, sono stati persi 32mila posti di lavoro su 119mila: un calo del 27% nel quale il settore automotive è stato triste protagonista. Nello stabilimento ex Fca di Mirafiori si avanti con la cassa integrazione da ormai 14 anni. C’era una volta la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Oggi la Fiat si chiama Stellantis e parla il francese: il capoluogo sabaudo è sempre più alla periferia del ... Leggi su tpi (Di sabato 1 maggio 2021)e lamotive aC’è un dato che fa spavento e che dice tutto, sullamotive a. Nel 2006 in provincia furono prodotte 218mila auto, nel 2019 appena 21mila: in quindici anni un crollo del 90%, secondo i numeri dei sindacati. L’osservatorio della Fiom-Cgil ha calcolato che dal 2008 al 2020, nel Torinese, sono stati persi 32mila posti di lavoro su 119mila: un calo del 27% nel quale il settore automotive è stato triste protagonista. Nello stabilimento ex Fca di Mirafiori si avanti con la cassa integrazione da ormai 14 anni. C’era una volta la Fabbrica Italiana Automobili. Oggi la Fiat si chiamae parla il francese: il capoluogo sabaudo è sempre più alla periferia del ...

