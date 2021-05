Fedez: «Caro Draghi, non si esponga solo per la Super League» (Di sabato 1 maggio 2021) Fedez ha lanciato un piccato appello al premier Mario Draghi in merito al futuro del mondo dello spettacolo Il cantante Fedez ha lanciato un piccato appello al premier Mario Draghi in merito al futuro del mondo dello spettacolo. Queste le sue parole sul palco del Concertone del primo maggio. «Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Super League con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello spettacolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021)ha lanciato un piccato appello al premier Marioin merito al futuro del mondo dello spettacolo Il cantanteha lanciato un piccato appello al premier Marioin merito al futuro del mondo dello spettacolo. Queste le sue parole sul palco del Concertone del primo maggio. «Mario, come si è esposto riguardo allacon grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello spettacolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

