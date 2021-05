F1, orario qualifiche GP Portogallo 2021: tv, streaming, diretta Sky, differita TV8 (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto è pronto dall’Algarve per vivere le qualifiche che determineranno la griglia del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale di F1. Tra i sali e scendi di Portimao lo spettacolo è assicurato dopo la tiratissima sessione di due settimane fa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) si sono spartiti le prime due pole-position della stagione, rispettivamente in Bahrain ed in Emilia Romagna. I due sono i favoriti, ma attenzione al messicano Sergio Perez ed al finnico Valtteri Bottas, rispettivamente compagni di box dell’olandese ed il britannico. Il sette volte campione del mondo Hamilton detiene il record del tracciato con il tempo di 1.16.652, prestazione registrata nel corso della Q3 dello scorso anno. Questa prestazione potrebbe essere abbattuta nel corso del week-end, il secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto è pronto dall’Algarve per vivere leche determineranno la griglia del Gran Premio del, terzo atto del Mondiale di F1. Tra i sali e scendi di Portimao lo spettacolo è assicurato dopo la tiratissima sessione di due settimane fa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) si sono spartiti le prime due pole-position della stagione, rispettivamente in Bahrain ed in Emilia Romagna. I due sono i favoriti, ma attenzione al messicano Sergio Perez ed al finnico Valtteri Bottas, rispettivamente compagni di box dell’olandese ed il britannico. Il sette volte campione del mondo Hamilton detiene il record del tracciato con il tempo di 1.16.652, prestazione registrata nel corso della Q3 dello scorso anno. Questa prestazione potrebbe essere abbattuta nel corso del week-end, il secondo ...

