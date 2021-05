DIRETTA MotoGP | Qualifiche GP Jerez LIVE | Marc Marquez ci sarà dopo la caduta!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Subito una notizia.la bruttissima caduta di questa mattina nelle FP3,ha ricevuto il via libera dai medici: potrà prendere parte alle, sebbene sia acciaccato. 12.58 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 scatteranno le FP4 del GP di Spagna di. A seguire le: Q1 alle 14.10, Q2 alle 14.35. Il programma di oggi – La presentazione delleBuongiorno e benvenuti alladelledel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito dide la Frontera. I piloti sono pronti per darsi battaglia per ...